Las empresas de CyL gastaron 279,30 millones de euros en protección ambiental en 2024, un 11,65% menos

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VALLADOLID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las empresas de Castilla y León gastaron más de 279,30 millones de euros en protección ambiental en 2024, lo que supone un descenso del 11,65 por ciento en comparación con el gasto del año anterior, cuando llegó a los 316,11 millones, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismos datos, del total gastado, 97,06 millones de euros corresponden a inversiones y 182,23 millones a gasto corriente.

Las estadísticas sobre las actividades de protección medioambiental tienen como principal objetivo disponer de datos regulares, representativos y comparables sobre los gastos que realizan las empresas con el fin de evaluar la política nacional y comunitaria en esta área medioambiental.

La encuesta del gasto de la industria en protección ambiental presenta el gasto en protección ambiental, tanto los gastos corriente como los de inversión, que realiza el sector industrial para evitar, reducir o eliminar la contaminación resultante del desarrollo de su actividad.