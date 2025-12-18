Un encapuchado atraca a punta de pistola una sucursal bancaria en Ponferrada (León) y se lleva 3.000 euros

Europa Press Castilla y León
Actualizado: jueves, 18 diciembre 2025 10:51
LEÓN 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un varón encapuchado ha atracado a las 9.00 horas de este jueves una sucursal de Abanca situada en la avenida de Portugal en Ponferrada (León), de donde se ha llevado 3.000 euros a punta de pistola.

   El varón, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León, accedió a la sucursal y, tras amenazar a una cajera, logró llevarse una cantidad de 3.000 euros.

   El encapuchado ha conseguido huir del lugar de los hechos. La Policía Nacional ya ha iniciado las labores de investigación oportunas para esclarecer lo sucedido y proceder a su detención.

