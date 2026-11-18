Archivo - Acto de encendido del alumbrado navideño en León de 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acto de encendido de la iluminación navideña que llegará a todos los rincones de la ciudad de León será el próximo día 26 de noviembre y, además de estrenar las luces festivas, habrá un concierto de las Aulas Corales de la Escuela Municipal de Música y Café Quijano en la plaza de Santo Domingo.

El Ayuntamiento de León ha instalado este año más de 2,6 millones de luces led que decorarán más de un centenar de calles y plazas y llegará a más ubicaciones que años anteriores. A ello se sumarán 122 árboles iluminados, letreros, dos soldados, dos ángeles, paraguas de luz, guirnaldas, arcos y otros motivos pensados para llevar la magia de la Navidad al centro de la capital, así como a los barrios y pedanías.

La plaza de Santo Domingo volverá a llenarse de luz con un gran paraguas iluminado cuyo centro es un gran árbol de Navidad de 18 metros. También tendrán sus paraguas las plazas de Torres de Omaña y El Cid, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La plaza Mayor contará esta Navidad con una iluminación especial en forma de cielo estrellado y, en esta ocasión, albergará el ya tradicional Mercado de Navidad que abrirá sus puestos durante el puente de diciembre.

También tendrá cabida la tradición, con doce ramos leoneses repartidos en distintas plazas de la ciudad y el Belén que estará ubicado de nuevo en la plaza de San Marcelo, frente a el Edificio Botines.

A TODOS LOS RINCONES

El objetivo del Consistorio de León es que la iluminación llegue a todos los rincones, por eso este año se iluminarán 122 árboles, 36 de los cuales estarán en la plaza de la Imaculada, enclave que cuenta por primera vez con decoración navideña; 30 en la plaza de las Cortes Leonesas y aledaños y otros dos de grandes dimensiones en Santa Nonia.

En cuanto a los dos ángeles de grandes dimensiones, estarán en la plaza de Regla, mientras que la plaza de San Marcelo albergará dos cascanueces, almendros de luz, letreros de feliz Navidad y otros motivos decorativos aún pendientes de instalación.

El acto de encendido será el próximo jueves 26 de noviembre a las 18.30 horas. El alcalde de León, José Antonio Diez, será el encargado de dar al botón de inicio de la Navidad desde la plaza de Santo Domingo, especialmente decorada para la ocasión, junto a Café Quijano y, como años anteriores, las Aulas Corales de la Escuela Municipal de Música, que pondrán la música navideña y los villancicos.

El acto se desarrollará en un escenario instalado en la propia plaza y al que están invitados los escolares de todos los centros de la ciudad.

El horario previsto para las luces de Navidad, que se mantendrán hasta el próximo 6 de enero de 2027, será de 18.00 a 24.00 horas de lunes a jueves; de 17.30 a 2.00 horas los viernes, sábados y vísperas de festivos y, finalmente, los festivos y domingos, de 17.30 a 24.00 horas. Además, habrá un horario especial los días 24 y 31 de diciembre y 1 y 5 de enero que se prolongará entre las 17.30 y las 4.00 horas.