El Enclave del Agua de Soria mantiene la esencia de la música negra

SORIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival Enclave de Agua, que se celebrará en el patio del Instituto Antonio Machado de Soria los días 23, 24, 25, 30 y 31 de julio, mantiene la esencia de la música negra con la que arrancó hace 14 años y confía en poder volver a sus orígenes en el año 2022 y celebrar la decimoquinta edición junto al río Duero, en el Sotoplaya.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria, Jesús Bárez, y el promotor del festival, Alfredo Cañas, han dado más detalles de esta nueva edición que contará con bandas de España, Cuba, USA, Suiza y Francia.

Jesús Bárez ha explicado que, al igual que el verano pasado, se ha elegido una ubicación que permita disfrutar de la música en directo en estado puro siguiendo todos los protocolos de seguridad COVID.

En este sentido, la edición se celebrará en el patio del Instituto Antonio Machado, cedido por la dirección del centro con el visto bueno de la dirección provincial con un aforo del 75 por ciento y una capacidad de 600 personas.

"Aunque no es el entorno deseable de la naturaleza, el espacio ofrece seguridad y calidez", ha subrayado Bárez, que ha confiado en poder celebrar la próxima edición junto al Duero.

El concejal de Cultura ha recordado que en 2020 se desarrolló en las mismas condiciones y fue una edición "muy celebrada después de una dase del cierre de la vida social y cultural" por lo que la gente apreció mucho "reencontrarse con la cultura".

MANTENIENDO LA ESENCIA

Alfredo Cañas ha detallado que el festival mantiene la línea de sus inicios, con música negra y bandas y "con proyectos vivos y atractivos, no sólo para los seguidores de estos estilos sino para todos los espectadores".

En esta línea, ha recalcado que el festival abarcará una "muestra de todos los estilos dentro del gran árbol de la música negra" como jamaicana o rock. El promotor ha hecho hincapié en el "reto" de conseguir aglutinar a bandas de fuera de España en los "años más difíciles" de la cultura por la pandemia del COVID.

PROGRAMACIÓN

Cañas ha destacado la apertura del festival de la mano de Rice&Groov, "el grupo más joven que ha tocado en un festival de música en Europa" y que llegarán a Soria con tan solo 17 años para "desarrollar un interesante proyecto de jazz-funk".

La primera jornada destaca la presencia desde Estados Unidos de Gisele Jackson & The Shu Shu's, la "gran ama del blues y soul en Europa y en Estados Unidos".

El sábado 24 actuará la banda española The Oldians y Shrizz & The Kiddz (Suiza) mientras que el domingo será el turno de The Electric Alley (España) y desde Estados Unidos, Red Roberts.

El festival continuará el siguiente fin de semana con la actuación de los franceses Lehmanns Brothers y de El Combo Batanga desde Cuba. El sábado 31entrarán a escena Emeterians & Forward Ever Band (España) y los estadounidenses The Groove Family, mientras que el toque soriano lo pondrán Cardelina y Errecé y Tirpa, una exhibición de música urbana que busca atraer al público más joven.