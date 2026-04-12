Encuentran un habitáculo en la vivienda en la que residía el sospechoso de la muerte de Esther López

VALLADOLID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo propietario de la vivienda en la que residía el sospechoso del asesinato de Esther López, y que la adquirió hace unos meses, ha informado a la Guardia Civil del descubrimiento de una "dependencia" de la que no se tenía constancia, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid.

Se trata de una "dependencia" de la que no se tenía conocimiento de su existencia y será la Fiscalía quien determine cuál será el proceso a seguir ya que se trata de la vivienda en la que vívia Óscar S.M, que está a la espera de conocer la fecha del juicio oral con jurado al que se tendrá que someter después de que la jueza así lo acordase para el enjuiciamiento por un delito de asesinato, tipificado en el artículo 139.1.1 del Código Penal, y subsidiariamente al anterior, de un delito de homicidio del artículo 139 del Código Penal.

A esto se suma un delito contra la integridad moral, un delito de detención ilegal y un delito de omisión del socorro que se imputan a Oscar S.M. en concepto "de autor y responsable directo de los hechos".