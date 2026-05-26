Encuentro desde hoy en el Creer de Familias de Personas con Enfermedades Neuromusculares

BURGOS 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias (Creer), del Imserso en Burgos, acoge desde este martes y hasta el domingo el Encuentro de Familias de Personas con Enfermedades Neuromusculares organizado por la Asociación Madrileña de Enfermedades Neuromusculares (ASEM Madrid).

Durante seis días, personas con enfermedades neuromusculares, familiares y profesionales compartirán un amplio programa de actividades orientadas al intercambio de experiencias, la formación especializada, el bienestar emocional y la promoción de la autonomía personal.

El encuentro incluye charlas, talleres y mesas redondas impartidas por profesionales de distintos ámbitos, como la psicología, el trabajo social, la terapia ocupacional, la nutrición, la logopedia, la neumología, la accesibilidad o la sexualidad, abordando aspectos fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades neuromusculares y sus familias.

Entre los contenidos programados se incluyen sesiones sobre gestión emocional, recursos sociales, tecnologías accesibles, domótica aplicada a la accesibilidad, asistencia personal, manejo respiratorio, nutrición, turismo adaptado y deporte inclusivo. Asimismo, empresas y entidades especializadas presentarán soluciones técnicas y productos de apoyo orientados a favorecer la autonomía y la participación social.

El viernes tendrá lugar la Jornada especializada en Enfermedades Neuromusculares que reunirá a profesionales, entidades y empresas vinculadas al ámbito de las enfermedades neuromusculares y la accesibilidad, generando un espacio de reflexión y aprendizaje compartido sobre innovación, apoyos y calidad de vida. El programa contempla también actividades culturales y de ocio accesible en la ciudad de Burgos.

Las enfermedades neuromusculares son un conjunto de más de 150 patologías que afectan a la musculatura y al sistema nervioso, y cuya principal característica es la pérdida de fuerza muscular. Son enfermedades crónicas y en un alto porcentaje degenerativas, por lo que producen diferentes grados de discapacidad, pérdida de autonomía personal y cargas psicosociales.