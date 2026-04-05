El Encuentro entre Jesús Resucitado y su Madre congrega a miles de personas en la Plaza Mayor de Valladolid

Miles de personas viven el Encuentro entre Jesús Resucitado y la Virgen de la Alegría en la plaza Mayor de Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Encuentro entre los pasos 'Nuestro Padre Resucitado', la 'Virgen de la Alegría' y el 'Santo Sepulcro Vacío' ha congregado este Domingo de Resurrección a miles de personas en una Plaza Mayor abarrotada en la que el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha señalado que este acto supone "proclamar a los cuatro vientos que la vida vence a la muerte y que el amor vence al dolor", además de invitar a los fieles a "ser signo e instrumento de paz".

Así se ha expresado el prelado vallisoletano durante el tradicional Fervorín que se ha pronunciado tras el Encuentro entre las imágenes de Jesús Resucitado y su Madre, que ha tenido lugar en una mañana soleada y con temperaturas primaverales, hasta por encima de los 20 grados, lo que ha favorecido la asistencia y el desarrollo de los actos que han acontecido en la plaza pasadas las 13.00 horas.

En este lugar se han dado cita miles de ciudadanos, turistas y fieles para presenciar este momento que supone la culminación de los actos religiosos de la Semana de Pasión vallisoletana y el final de varios días de celebración.

En este acto, Argüello ha recordado que este Domingo de Resurrección Jesucristo "ha resucitado, verdaderamente ha resucitado", anuncio que ha sido acompañado por la respuesta de las personas reunidas en la plaza.

Asimismo, el también presidente de la Conferencia Episcopal Española ha tenido unas palabras para quienes atraviesan situaciones de dificultad, como enfermos, personas en residencias, internos en centros penitenciarios o quienes carecen de un hogar.

Posteriormente, el prelado ha recordado que la suelta de palomas que se realiza tras finalizar su discurso "simboliza la paz que el mundo necesita tanto", por lo que ha invitado a los asistentes a orar y a comprometerse con este mensaje en su vida cotidiana, en una petición expresa por la "paz en el mundo" en el contexto de conflictos internacionales de la actualidad.

Tras estas palabras, se ha procedido, en torno a las 13.20 horas, a la suelta de las palomas, que han volado sobre las tallas y las cofradías reunidas en la plaza para adornar el momento y generar una imagen simbólica.

Posteriormente, sobre las 13.30 horas, ha tenido lugar el Encuentro frente al Ayuntamiento, en una Plaza Mayor con gradas completamente llenas y gran afluencia en la zona central, tras lo cual el arzobispo ha impartido la Bendición Apostólica con el rezo conjunto del Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria al Padre.

Tras ello, las procesiones han iniciado su retirada a partir de las 13.35 horas, con lo que se han dado por concluidos los actos en torno a la Semana Santa de la capital del Pisuerga.

SOLEMNE MISA PASCUAL

Previamente, sobre las 10.30 horas, ha salido de la Iglesia Conventual de Nuestra Señora de Porta Coeli la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado, María Santísima de la Alegría y Las Lágrimas de San Pedro, con el paso 'Nuestro Padre Jesús Resucitado', en una salida que se ha producido con puntualidad y acompañada por el sonido de los tambores, así como por la presencia destacada de manolas ataviadas con la matilla blanca en la cabeza en contraste con la tradicional negra.

A la misma hora, desde la Iglesia Conventual de San Benito el Real, ha partido también la Cofradía del Santo Sepulcro y del Santísimo Cristo del Consuelo, con los pasos 'Santo Sepulcro Vacío' y 'Virgen de la Alegría', en un ambiente marcado por el sonido de las campanas.

Ambas procesiones han recorrido diversas calles de la capital vallisoletana para llegar hasta la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, donde ya sobre las 11.00 horas ha comenzado la Solemne Misa Pascual con la entrada del órgano y la imagen de la Virgen de la Alegría, en un templo completamente lleno que ha acogido a numerosos fieles.

Allí, en el templo catedralicio vallisoletano, durante la celebración de la Eucaristía, el arzobispo de Valladolid ha indicado que "el Señor ha actuado y su acción es romper las ataduras de la muerte".

Igualmente, ha advertido de las consecuencias del miedo y del individualismo en la sociedad actual, por lo que ha animado a los fieles a "ensayar una vida nueva" desde la esperanza en la vida eterna.

Por último, el prelado ha impartido la Bendición Apostólica a los fieles, tras lo cual la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado, María Santísima de la Alegría y Las Lágrimas de San Pedro, acompañada por representaciones de otras cofradías de Semana Santa de Valladolid, ha reanudado la procesión por Duque de la Victoria, Montero Calvo y Santiago hasta llegar a la Plaza Mayor, donde se ha situado frente al Ayuntamiento para dar paso al acto del encuentro.

Por su parte, la Cofradía del Santo Sepulcro y del Santísimo Cristo del Consuelo, acompañada por representaciones de otras cofradías de Semana Santa de Valladolid, también ha reanudado su procesión hacia Portugalete, Angustias, Fuente Dorada y Ferrari, para llegar hasta la Plaza Mayor y ubicarse, de igual forma, frente al Ayuntamiento para el emotivo acto final.