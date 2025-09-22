Los encuentros 'Literariamente', dedicados a la literatura y la salud mental, llegan a León este viernes

Cartel de los encuentros 'Literariamente', que se celebrarán por primera vez en León desde este viernes. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

Salen por primera vez de Madrid y contarán con los autores Antonio Gamoneda, José María Merino y Noemí Sabugal

LEÓN, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

León acogerá desde este viernes el ciclo de encuentros 'Literariamente', que pone en relación a destacados escritores del panorama actual con profesionales de la salud mental con el objetivo de reflexionar conjuntamente sobre el vínculo entre la literatura y el bienestar emocional.

El Instituto Leonés de Cultura (ILC) de la Diputación de León, la Fundación Cerezales Antonino y Cinia (FCAYC), la Fundación Manantial y el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid se han unido para presentar la primera edición de 'Literariamente' en tierras leonesas.

Este ciclo nace con la intención de promover la sensibilización social acerca de la salud mental a través de conversaciones abiertas y enriquecedoras entre el mundo de las artes, especialmente la literatura, y el ámbito socio-sanitario.

Así, se produce un cruce interdisciplinar de miradas que se complementan mutuamente: las disciplinas artísticas como fuente generadora de narrativas y nuevos significados, y la disciplina sanitaria y social con su visión científica y humana.

El propósito fundamental de estos encuentros es el de reivindicar la capacidad terapéutica que poseen las artes en general y la literatura en particular, cuyo papel se muestra como consuelo y como acompañamiento constante a lo largo de la vida, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Además, estos encuentros buscan concienciar sobre la salud mental, aportar conocimiento científico riguroso, derribar barreras relacionadas con los prejuicios y el estigma, así como ofrecer un testimonio de esperanza que genere nuevos significados más cercanos, humanos y realistas sobre los problemas que afectan a la salud mental en la sociedad.

"UNA OPORTUNIDAD ÚNICA".

El diálogo entre un escritor y un profesional de la salud mental se convierte, de este modo, en "una oportunidad única" para profundizar en el conocimiento de estos problemas y para encontrar luz en medio del desconsuelo actual.

A través de las conversaciones se abordarán temas de interés tanto cultural como social; en ellas, los especialistas aportarán su perspectiva científica y los escritores, su habilidad para representar a través de la narrativa y para crear nuevos sentidos y significados.

El ciclo se ha consolidado desde 2023 en Madrid, en el marco de la librería Alberti, con la participación de autoras y autores reconocidos como Rosa Montero, Elvira Lindo, Luis Mateo Díez o Manuel Vilas. Ahora, 'Literariamente' sale por primera vez de la capital para llevar a otros territorios este encuentro entre la literatura y la salud mental.

Durante el otoño la provincia de León acogerá tres sesiones de acceso gratuito que apuestan por la cultura como una herramienta eficaz para la reflexión y la conexión con la salud emocional. Los escenarios elegidos para estos diálogos son espacios culturales "emblemáticos" como la Sala Región Leonesa del ILC y la Fundación Cerezales Antonino y Cinia.

UN "ANTÍDOTO FRENTE AL ESTIGMA".

El director técnico y de Atención Social de la Fundación Manantial, Raúl Gómez y la psicóloga clínica en el Hospital Ramón y Cajal, Patricia Fernández, organizadores del ciclo, han subrayado que esta iniciativa constituye un espacio de encuentro para el diálogo, la reflexión y la pausa; un "antídoto frente al estigma" y un homenaje a la palabra como "tabla de salvación" en tiempos difíciles.

'Literariamente' comenzará este viernes a las 18.00 horas en la Fundación Cerezales Antonino y Cinia con el diálogo 'Melancolía, introspección e identidad en el medio rural', de la mano del poeta y narrador Antonio Gamoneda y el psiquiatra especializado en salud mental Jesús Morchón.

El día 3 de octubre a las 19.00 horas la Sala Región del Instituto Leonés de Cultura acogerá el encuentro 'El paisaje leonés como metáfora de la memoria y el duelo', con el escritor José María Merino y el psiquiatra Juanjo Jambrina.

Finalmente, el día 26 de noviembre a las 19.00 horas en la Sala Región del Instituto Leonés de Cultura se abordará la propuesta 'Interiores y exteriores. A través de las ventanas de la literatura y la salud mental', con la escritora Noemí Sabugal y la psiquiatra Yolanda Zapico.