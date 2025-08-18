Envían un mensaje a teléfonos de la zona del lago de Sanabria (Zamora) para alertar de los incendios

Bomberos continúan los trabajos de extinción para sofocar el incendio en Molezuelas de la Carballeda, Zamora (España). - Emilio Fraile - Europa Press

ZAMORA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil de Emergencia de la Junta de Castilla y León ha enviado un aviso ES-Alert a teléfonos móviles de la zona zamorana del lago de Sanabria con el objetivo de alertar por los incendios forestal que se desarrollan.

Según la información del 1-1-2 Castilla y León en la red social 'X' recogida por Europa Press, el mensaje se ha enviado para informar de la "máxima alerta" por los incendios en las localidades próximas al lago de Sanabria y pedir que no se realicen actividades en el medio natural, así como que la población eviten acercarse a los puntos afectados.

De acuerdo a datos de la plataforma de la Junta Inforcyl,m a las 10.30 horas de este lunes, 18 de agosto, la provincia de Zamora tiene activos dos incendios en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, los originados en Castromil y Porto.

Además, tiene otro tres incendios en IGR 1, los originados en Mahide, Puercas y Molezuelas de la Carballeda.