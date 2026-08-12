Episodios repetidos de agua turbia en el grifo lleva a Ayuntamiento de Pedrajas a pedir pleno a la Mancomunidad

El caudal medio del río Eresma ha descendido un 75% en tres semanas y la lámina de agua es de 4 centímetros

PEDRAJAS (VALLADOLID), 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad vallisoletana de Pedrajas de San Esteban ha solicitado un pleno extraordinario de la Mancomunidad Río Eresma, formada por 31 municipios de Valladolid y Segovia, después de que desde el pasado mes de junio se hayan registrado diferentes episodios de "agua muy turbia" en domicilios de este pueblo y de otros como Íscar o Villaveder de Íscar.

Las incidencias "de agua muy turbia" se han registrado los días 6 y 19 de junio, 27 de julio, 4 de agosto y 7 de agosto, lo que desde el Ayuntamiento de Pedrajas se ha comunicado a representantes de la Mancomunidad Río Eresma y también a la empresa Veolia, encargada del mantenimiento de la Estación Depuradora de dicha Mancomunidad.

Desde Veolia, empresa responsable del mantenimiento de las instalaciones, se ha remitido una comunicación a la pueblos de la Mancomunidad en la que se asegura que "el servicio de suministro de agua potable se está manteniendo con absoluta normalidad y calidad" en todos los municipios, y propone a dichas localidades que trasladen "de forma inmediata una recomendación formal de uso responsable del agua".

Asimismo, Veolia reconoce que el caudal medio diario ha sufrido una reducción de más de 75 por ciento en tres semanas y la lámina de agua se sitúa en cuatro céntímetros.

Lo cierto es que en los Pedrajas y en otros pueblos vecinos el agua sale con turbidez y de hecho, el pasado fin de semana se agotó el agua embotellada en los establecimientos de la localidad.

Ante esta situación, y la recomendación de una campaña preventiva de concienciación, el Ayuntamiento de Pedrajas ha solicitado un pleno extraordinario de la Mancomunidad Río Eresma para abordar esta "problemática" de escasez de agua y decidir de forma mancomunada las medidas a aplicar.

Asimismo, se pide explicaciones "con datos" a la empresa Veolia, y que se apruebe, en el caso deque sea necesario, inversiones en infraestructuras que palien la situación que se repite en estos últimos años en esta época estival.