Lorenzo Silva en la presentación de su último libro, sobre Francisco de Vitoria, en la Universidad de Salamanca. - USAL

SALAMANCA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo libro de Lorenzo Silva 'Erguido hacia las estrellas. Una vida de Francisco de Vitoria', recupera, a través de la narración literaria, la trayectoria de uno de los grandes pensadores del siglo XVI, considerado precursor del derecho internacional y figura fundamental de la Escuela de Salamanca.

La presentación de este se enmarca en el programa de actividades organizado por la USAL para conmemorar el V centenario de la Escuela de Salamanca, y previamente la presentación, los participantes han visitado la exposición 'La Escuela de Salamanca. Los libros que cambiaron el mundo'.

La obra de Lorenzo Silva reconstruye la vida de Francisco de Vitoria (1483-1546), desde sus primeros años y su formación en el París humanista hasta su magisterio en Salamanca y el autor combina su experiencia como narrador con su formación jurídica para acercar al lector contemporáneo la dimensión humana e intelectual del fraile dominico

Para Lorenzo Silva, recuperar la figura de Francisco de Vitoria supone también reivindicar la actualidad de su legado ya que considera que este humanista, "crucial para la conformación del pensamiento político de Occidente", está, "cinco siglos después del inicio de su magisterio en Salamanca, más vigente que nunca".

El libro recorre la trayectoria de Francisco de Vitoria desde sus primeros años en Burgos y su ingreso en la Orden de Predicadores hasta su formación en París y su llegada a la Universidad de Salamanca, donde desarrolló una intensa labor docente e intelectual. Silva ha concebido esta obra como un acercamiento personal a una figura "histórica cuya trascendencia considera insuficientemente reconocida".

En las reflexiones que acompañan al libro, explica que su propósito es recuperar la voz de "alguien que supo aunar erudición, pensamiento y valentía para decir las verdades que los poderosos no deseaban escuchar". Para ello, ha recurrido a los biógrafos y estudiosos de Vitoria, a los especialistas en su pensamiento y a sus propios textos, conservados en buena medida a través de manuscritos y apuntes de sus alumnos.

El escritor reivindica la vigencia de las ideas de Francisco de Vitoria sobre el bien común y los límites del poder frente a las amenazas actuales para la dignidad humana.