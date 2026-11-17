Jornada DATAgri Educa celebrada en la sede del Itacyl. - JCYL

VALLADOLID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ItacylL), David González , ha participado este martes en 'DATAgri Educa', una experiencia educativa que ha reunido a 150 escolares procedentes de centros de Valladolid, Medina del Campo y Palencia que han podido conocer y acercarse el mundo agroalimentario y las innovaciones que se están aplicando.

Este encuentro, que se ha celebrado en la Finca Zamadueñas es la antesala a la reunión de loos principales expertos y profesionales de la digitalización agroalimentaria los días 18 y 19 de noviembre en Valladolid en 'DATAgri'.

Bajo el lema 'Aprender hoy para transformar el agro del mañana', esta iniciativa pretende acercar el mundo agroalimentario a los más jóvenes desde una perspectiva innovadora, tecnológica y participativa, y los asistentes han podido conocer cómo detrás de los alimentos que se consumen cada día existe un sector en plena transformación, en el que la ciencia, la investigación y la digitalización desempeñan un papel cada vez más importante.

Con esta iniciativa, la Junta busca despertar el interés de los más jóvenes por el campo y las tecnologías aplicadas a este sector, mostrar la realidad de una agricultura y una ganadería "cada vez más innovadoras" y dar a conocer las oportunidades profesionales que ofrece el sector agroalimentario.

Durante la mañana, los escolares han recorrido seis estaciones temáticas diseñadas para experimentar y aprender de forma directa cómo las nuevas tecnologías están cambiando la agricultura y la ganadería y han descubierto las tecnologías utilizadas por los agricultores y ganaderos en el espacio '¡Supertecnologías en el campo!'.

Asimismo, han podido ver el funcionamiento de una colmena inteligente sensorizada, de la mano de la Universidad de Burgos y han explorado las posibilidades de la inteligencia artificial aplicada a la agricultura, gracias a la Cátedra Internacional ENIA de Inteligencia Artificial y Agricultura de la Universidad de Córdoba y AgrifoodTEF.

El recorrido ha incluido experiencias sobre criopreservación y reproducción animal, bajo el título 'Del toro al microscopio', y demostraciones sobre el uso de drones en la agricultura, ambas desarrolladas por ITACyL.

Como sexta estación, 'Sociograph' ha desarrollado un taller de neuromarketing aplicado a la imagen del sector agrario entre los jóvenes, una propuesta destinada a explorar cómo perciben las nuevas generaciones la agricultura y las profesiones vinculadas al campo.

A través de estas experiencias, los estudiantes han comprobado que el sector agroalimentario necesita mucho más que maquinaria y tierra: también requiere especialistas en tecnología, ingeniería, biología, inteligencia artificial, análisis de datos, comunicación e investigación.