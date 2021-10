Escrivá confía en que la certificación del IMV a través de ONG permita llegar hasta las situaciones más "singulares"

SALAMANCA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha mostrado su deseo de que la implantación "en próximas semanas" del mecanismo para que las organizaciones no gubernamentales (ONG) puedan certificar situaciones "singulares" de personas vulnerables para la obtención del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ayude a que "no haya nadie vulnerable que pueda decir que no tiene una red de acogida".

Sobre estos casos, ha explicado que "puede haber situaciones" de ciudadanos en situación de vulnerabilidad que ni los servicios sociales "pueden conocer" , y para facilitar la ayuda a estas personas ha mostrado la importancia de la nueva medida que pondrá en marcha el Gobierno.

Este "paso" permitirá a las ONG se registren como "colaboradores" del Ministerio de Inclusión para que así "puedan certificar situaciones singulares", como pueden ser las de personas sin hogar de las que no tienen conocimiento los servicios sociales, u otras situaciones "similares".

No obstante, después de valorar la puesta en marcha de IMV, que se ha desarrollado "en tiempo récord" y que ya suma más de 800.000 beneficiarios, el ministro ha incidido en que "cada vez se tarde menos" en la tramitación y que se ha mejorado el proceso.

En esta línea, Escrivá ha aplaudido que desde "la última reforma" hay situaciones "muy singulares", con casos sobre las que era "difícil" tener conocimiento por los cauces iniciales, ya cuentan con el apoyo de trabajadores sociales de distintos ayuntamientos para acceder al Ingreso Mínimo Vital.