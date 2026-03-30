La Escuela de Igualdad del Ayuntamiento incrementa su oferta trimestral hasta dieciocho actividades, todas gratuitas

Presentación de las actividades de la Escuela de Igualdad de Salamanca. - AYTO SALAMANCA

SALAMANCA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades de Salamanca, Miryam Rodríguez, ha presentado este lunes la programación trimestral de la Escuela Municipal de Igualdad del Ayuntamiento, que incrementa su oferta hasta dieciocho actividades, todas ellas gratuitas.

En concreto, hasta el 26 de junio tendrán lugar ocho talleres, la continuación del Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana, dos conferencias, cuatro actividades culturales, una exposición, visitas guiadas por la ciudad y al Museo de Historia de la Automoción.

El objetivo de esta Escuela es sensibilizar y formar a la ciudadanía en materia de igualdad y hacer "hincapié" en los aspectos preventivos de la violencia de género, además de concienciar sobre el daño y el retroceso que provoca la desigualdad.

La principal novedad de este trimestre es el desarrollo en los barrios de los talleres de autodefensa para mujeres impartidos por agentes de la Policía Local de Salamanca, a petición de las asociaciones de vecinos, como han recordado en la presentación que ha tenido lugar en el Ayuntamiento.

Estos talleres se desarrollarán en Prosperidad los lunes 20 y 27 de abril, 4 y 11 de mayo, de 19.00 a 20.30 horas; en el barrio del Oeste, los martes y jueves 5, 7,12 y 14 de mayo, de 16.30 a 18.00 horas; en Vistahermosa, los viernes 8, 15, 22 y 29 de mayo, de 17.00 a 18.30 horas; y en Los Alcaldes, los jueves y viernes 18, 19, 25 y 26 de junio, de 20.00 a 21.30 horas.

Las inscripciones, con plazas limitadas, se podrán realizar, respectivamente, a través de las asociaciones de vecinos La Aldehuela, Zoes, Vistahermosa y Los Alcaldes.

Otra de las novedades de este año, el Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana impulsada por la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), en colaboración con la Universidad de Salamanca, continúa este trimestre con el objetivo de acercar la cultura científica a las mujeres de la ciudad, crear espacios de diálogo y visibilizar el trabajo de investigadoras y tecnólogas de referencia.

De manera mensual, cada sesión aborda un tema científico actual de forma accesible, dinámica y participativa. Las próximas sesiones tendrán lugar en la Casa de la Mujer 'Clara Campoamor', todas a las 11.00 horas, el 17 de abril sobre 'Envejecimiento saludable', el 22 de mayo sobre 'Pantallas, visión y salud digital', y el 19 de junio sobre 'Economía'.

Entre las novedades de este trimestre en la Escuela Municipal de Igualdad del Ayuntamiento, en colaboración con la asociación Salud Mental Salamanca, también está el ciclo 'Salud mental y género: espacios para el bienestar y la igualdad', compuesto por seis sesiones quincenales de 18.30 a 20.00 horas (15 y 29 de abril, 13 y 27 de mayo, 10 y 17 de junio) en la Casa de la Mujer.

Novedad es también el encuentro de sensibilización sobre la enfermedad renal, que tendrá lugar el 29 de mayo a las 19.00 horas en la Casa de la Mujer, con entrada libre hasta completar el aforo, a cargo de la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales (Alcer).

La programación trimestral incluye también como novedad un curso de iniciación a los primeros auxilios, el 2 de junio de 16.00 a 19.00 horas y el 4 de junio de 16.00 a 18.00 horas en la Casa de la Mujer.

Otra novedad de este trimestre es 'Un espacio para nosotras', dirigido a mujeres migrantes de la ONG Taller de Solidaridad, el 30 de abril y el 14 de mayo a las 18.00 horas en la Casa de la Mujer, donde se hablará de la importancia de la corresponsabilidad en el hogar o las relaciones de pareja saludables.

El objetivo es sensibilizar a las participantes sobre la importancia de que todas las personas tengan las mismas oportunidades para acceder en condiciones de igualdad al ámbito laboral, social y personal; así como fomentar la autonomía y el autocuidado.