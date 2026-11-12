La Escuela Municipal de Música de Valladolid lamenta el fallecimiento de la cantante Helena Bianco

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Banda, el Coro y el equipo de la Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Valladolid (EMMVA) han expresado su "profunda tristeza" por el fallecimiento de la cantante vallisoletana Helena Bianco, con quien compartieron ensayos, conciertos y momentos especiales.

Según ha trasladado la entidad educativa en un comunicado recogido por Europa Press, la artista desarrolló una trayectoria de más de seis décadas sobre los escenarios como "referente de la música popular española", tanto en su etapa inicial con el grupo Los Mismos como en su posterior carrera en solitario, además de su victoria en el programa 'La Voz Senior' en 2019.

Asimismo, los integrantes de la escuela han recordado su "fuerza, energía, cercanía y pasión por la música", y han destacado que el pasado 7 de septiembre la Banda y el Coro de la EMMVA acompañaron a la intérprete en el que constituyó su último concierto en Valladolid, celebrado en la Academia de Caballería durante las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Por último, el equipo del centro municipal ha trasladado todo su "cariño a la familia, amistades y compañeros de profesión" de la cantante vallisoletana.