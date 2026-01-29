Las Escuelas Deportivas Municipales de León convocan a cerca de 600 escolares este sábado

Cartel del Campeonato Provincial de Tiro con Arco que acogerá este sábado el Pabellón Margarita Ramos, en León capital. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El programa de actividades lúdicas y educativas de las Escuelas Deportivas Municipales de León (EDM) continúa este sábado con cinco convocatorias en las disciplinas de ajedrez, balonmano, gimnasia artística, tiro con arco y voleibol, que reunirán a cerca de 600 escolares en diferentes instalaciones deportivas de la ciudad.

La EDM de Gimnasia Artística llevará a cabo un 'Entrenamiento especial con aparatos' de 10.00 a 14.00 horas en el Fcafd de la Universidad de León, en el que está prevista la participación de cerca de 90 menores de distintos centros escolares de León.

Se trata de una propuesta de entrenamiento donde prepararán su calentamiento y sus ejercicios mediante un circuito pasando por todos los aparatos: salto, barra, paralelas y suelo. El objetivo es la buena ejecución de secuencias de ejercicios físicos que requieren fuerza, flexibilidad, agilidad y elegancia.

Por su parte, la EDM de Voleibol ha organizado para este sábado una actividad bajo el título 'Trae un amigo de EDM' que se celebrará a partir de las 10.00 horas en el Pabellón Margarita Ramos. Se prevé que asistencia de cerca de 250 participantes a lo largo de toda la mañana, convocados en diferentes turnos y convocados por categorías.

Esta actividad consiste en jugar partidos cortos con equipos formados por integrantes de la escuela de voleibol junto con algún amigo. Cada uno de los equipos tiene que estar acompañado en su formación por un amigo que no practique el voleibol, sino cualquier otro deporte de las Escuelas Deportivas Municipales.

CAMPEONATO PROVINCIAL DE TIRO CON ARCO

Otra de las actividades de las EDM programadas para este sábado es el Campeonato Provincial de Tiro con Arco, a partir de las 15.30 horas en el Pabellón Margarita Ramos. La participación estimada es de unos 60 arqueros entre alumnos de las escuelas y arqueros federados que competirán a la vez, pero divididos en diferentes categorías: escuelas, menores de 14 años, cadetes, junior, senior y veteranos.

La entrada al pabellón será libre para que cualquier persona tenga la oportunidad de ver una competición oficial de tiro con arco. La recepción de arqueros se realizará a las 15.30 horas y sobre las 16.15 horas, y tras unas tandas de calentamiento, comenzará la propia competición.

El campeonato consta de dos series de 30 flechas (3x10) a 18 metros sobre dianas de 80 centímetros para los alumnos de EDM de mayor edad. Para los menores, la distancia será de 12 ó 8 metros y sobre una diana de 122 centímetros. Para el resto de arqueros federados la distancia es de 18 metros y la diana variará dependiendo de la categoría por la que se compita.

DEPORTE EN FAMILIA

Asimismo, la EDM de Ajedrez ha organizado una actividad para practicar este deporte con las familias, de 10.00 a 14.00 horas en el gimnasio grande del Palacio de Deportes, a la que está prevista la asistencia de cerca de 120 participantes. El objetivo principal de esta actividad es disfrutar de un día de convivencia entre niños y familiares, que los pequeños afiancen sus conocimientos y que los familiares mediante el juego también aprendan.

La Escuela Deportiva Municipal de Balonmano ha programado el 'Torneo 4x4x3', al que están convocados 100 escolares de 10.00 a 14.00 horas en el Pabellón San Esteban. Esta actividad consiste en crear pequeños campos de balonmano aprovechando los campos de baloncesto, con reglas parecidas, pero con cuatro jugadores.

Los objetivos de esta actividad son mejorar ciertas prácticas dentro de las destrezas elementales del balonmano, así como coordinar movimientos básicos con las habilidades y destrezas técnicas.