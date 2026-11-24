VALLADOLID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las escuelas profesionales de Danza de Castilla y León, gestionadas por la Consejería de Educación, ofrecerán cuatro galas y muestras coreográficas desde este viernes, 27 de noviembre y hasta, el 16 de diciembre en distintos espacios escénicos de la Comunidad.

Las actuaciones permitirán al público conocer el trabajo artístico desarrollado por el alumnado de los centros de Burgos y Valladolid, con un repertorio de danza clásica, contemporánea y española. Dos de las galas tendrán, además, carácter benéfico y se celebrarán a favor de entidades vinculadas al ámbito de la salud.

El programa comenzará el 27 de noviembre en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), con una gala benéfica a favor de la Asociación Española de Mastocitosis y Enfermedades Relacionadas. Continuará el 2 de diciembre en Cultural Caja de Burgos, con una muestra de danza, y el 11 de diciembre en Toro (Zamora), con una nueva gala.

El calendario concluirá el 16 de diciembre en el Teatro Principal de Burgos, con una gala conjunta de las dos Escuelas Profesionales de Danza de Castilla y León, cuya recaudación se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

El repertorio incluirá coreografías de Valentín Chou y María Matarranz, de Yellowbiz Art Collective; Gustavo Ramírez Sansano; Fabhián Thomé; Mayte Bajo; y José Maldonado.

Las Escuelas Profesionales de Danza de Castilla y León imparten estas enseñanzas desde el curso 2006-2007 y este curso académico cuentan con 425 alumnos matriculados entre los niveles Elemental y Profesional, de los que 207 estudian en Valladolid (Enseñanzas Elementales, Danza Clásica y Danza Española) y 218 en Burgos (Enseñanzas Elementales, Danza Clásica y Danza Contemporánea).