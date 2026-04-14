El Espacio Joven de Palencia estrena etapa como 'La Morada', un lugar "vivo, acogedor y seguro" para la juventud

Un momento de la presentacón en el Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO

PALENCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Joven de Palencia inicia una nueva etapa con el nombre de 'La Morada', una nueva identidad con la que el Ayuntamiento pretende convertir este centro municipal en un lugar "vivo, acogedor y seguro" para la juventud.

La iniciativa, que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Palencia, a través de la Concejalía de Juventud, busca que el espacio situado en la Avenida de Asturias sea un lugar de "referencia" para los jóvenes de Palencia.

El concejal de Juventud, Orlando Castro, ha explicado que el cambio de denominación no es casual y que hace referencia a la intención de que este espacio "deje de ser únicamente un edificio o un lugar donde acudir puntualmente y se convierta en una morada".

"Es algo más profundo, un lugar en el que nuestros jóvenes sientan que tienen sitio, que pueden ser ellos mismos, que son escuchados y que forman parte de algo", ha explicado el edil, al tiempo que ha puntualizado que 'La Morada' quiere ser "un espacio seguro, acogedor, libre de discriminación y de etiquetas, donde cada joven pueda encontrarse con otros, compartir inquietudes, expresarse, crear y participar.

"En este sentido, 'La Morada' también fomentará la participación, que podrán contribuir en la programación de actividades. La filosofía del proyecto se basa en que los propios jóvenes sean protagonistas, proponiendo actividades y dando forma al uso del espacio según sus intereses y necesidades", ha apuntado Castro.

Dentro de esta nueva etapa, el primer convenio de colaboración se desarrollará con la Universidad Popular de Palencia (UPP), que será la encargada de poner en marcha la programación inicial del espacio.

Este programa, que dará comienzo el próximo viernes 24 de abril, estará dirigido principalmente a jóvenes de entre 12 y 17 años y ofrecerá alternativas de ocio saludable durante los fines de semana.

Las actividades se llevarán a cabo los viernes y sábados. Los viernes funcionarán como espacio libre de encuentro juvenil, mientras que los sábados se desarrollará una programación dinamizada con talleres creativos, actividades culturales, música, creación de contenidos digitales, fotografía, cultura urbana, juegos y otras propuestas vinculadas a los intereses juveniles.

Toda la información sobre las actividades programadas los sábados se irá publicando a través de las redes sociales de la Concejalía de Juventud, en el perfil @palenciajoven_ayto.

Por su parte, la directora de la UPP, Elisa Hermano, ha señalado que la idea es que sea un espacio "de la gente joven y para la gente joven".

Para su puesta en marcha, ha explicado que contará con dos dinamizadores que "apoyarán, orientarán y acompañarán" a los jóvenes en un lugar en el que puedan tener "actividades dirigidas, pero también donde sea un lugar en el que puedan sentirse libres, expresarse, compartir o desarrollar habilidades sociales, personales o culturales".

"Un lugar en el que se desarrollarán a actividades que sabes que les gustan porque las han elegido ellos y ellas", ha dicho.