El especialista en sonido Willie D. Burton recibirá una Espiga de Honor en la inauguración de la 71 Seminci - SEMINCI

VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El especialista en sonido Willie D. Burton recibirá una Espiga de Honor en la inauguración de la 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que dedica una atención especial a este elemento como "herramienta narrativa y expresiva fundamental" en la creación cinematográfica.

Willie D. Burton es uno de los profesionales más reconocidos de la industria cinematográfica estadounidense en este ámbito y tiene una trayector de más de cinco décadas que el certamen vallisoletano reconocerá con una de las Espigas de Honor de la edición.

Nacido en Tuscaloosa (Alabama), cuenta con más de un centenar de películas en su filmografía como especialista en sonido y a lo largo de su carrera ha trabajado con cineastas como Steven Spielberg, Clint Eastwood, David Fincher, Sam Mendes y Christopher Nolan, y ha participado en títulos tan emblemáticos como 'El color púrpura', 'Los Goonies', 'Indiana Jones y la última cruzada', 'Cadena perpetua', 'Seven', 'Los puentes de Madison', 'Tenet' y 'Oppenheimer'.

Ha sido nominado ocho veces al Oscar al mejor sonido o mezcla de sonido, que ganó en dos ocasiones, por 'Bird', de Clint Eastwood, en 1989 -- primer afroamericano en recibir este galardón--, y por 'Dreamgirls', de Bill Condon, en 2007.

Entre sus reconocimientos figuran también el Bafta por 'Juegos de guerra' (1983) y el premio a toda una carrera de la Cinema Audio Society en 2005. Su trayectoria incluye, además, dos nominaciones a los Emmy por su trabajo en la miniserie 'Raíces', según ha señalado la Seminci en un comunicado recogido por Europa Press.

Con una presencia destacada en la historia del sonido cinematográfico estadounidense, Burton ha contribuido a películas de géneros y estilos muy diversos y continúa en activo, con 'La odisea', de Christopher Nolan, entre sus trabajos más recientes.

Además de recibir el premio en la gala de inauguración de la Semana, el especialista en sonido protagonizará una sesión de Pensar el cine el sábado 24 de octubre.

Por otro lado, en línea con la reivindicación del poder del sonido en el cine, la Seminci inaugurará el 21 de octubre en el Museo Patio Herreriano la exposición 'Rugido humano, clamor de la Tierra. Habitando el sonido', con obras de los artistas y cineastas Basilio Martín Patino, Takashi Makino, Aura Satz, Helena Girón, Samuel M. Delgado y José Val del Omar.

La muestra se divide en dos partes que exploran la expresión sonora humana y los sonidos de una naturaleza desbordada. *Así, 'Rugido humano' ofrecerá un recorrido por la relación entre sonido, memoria y poder, y 'Clamor de la tierra' reúne obras que imaginan una naturaleza desbordada.

También se desarrollará la retrospectiva 'Una historia del sonido (en el cine)', que constituye uno de los ejes de la programación de la 71 Seminci. El ciclo propone un recorrido por la evolución de la creación sonora cinematográfica, sus usos expresivos y su capacidad para transformar la experiencia del espectador.

El itinerario arranca con M (Fritz Lang, 1931), pionera en el uso narrativo del sonido a través del célebre silbido del asesino, y Enthusiasm: Symphony of the Donbas (Dziga Vertov, 1931), donde el montaje sonoro sirve a la construcción ideológica, para dar paso a más de una decena de obras.

PENSAR (Y ESCUCHAR) EL CINE

La programación se completa con varias jornadas de 'Pensar (y escuchar) el cine', que reunirán en Valladolid a cineastas y profesionales del sonido, entre ellos, la Espiga de Honor Willie D. Burton, figura de referencia en el ámbito del sonido cinematográfico, quien abrirá estas jornadas con la sesión 'Una Odisea sonora' el sábado 24 de octubre.

Posteriormente, el lunes 26 de octubre, la mesa redonda 'Ecos de lo real. El sonido en la no ficción' dedicada al Máster en Documental de Creación de la Universitat Pompeu Fabra, distinguido con la Espiga de Honor académica de la 71 Seminci, contará con los cineastas Eva Vila, Irene Bartolomé, Lois Patiño y Cristóbal Fernández, que abordarán distintas aproximaciones a la creación cinematográfica desde sus respectivas experiencias.

'El arte de la escucha. Grandes sonidistas del cine europeo', organizada en colaboración con la European Film Academy, será la sesión que el martes 27 de octubre. Participarán Axel Arft, integrante del equipo de sonido de 'El cielo sobre Berlín', de Wim Wenders; Silvia Moraes, colaboradora habitual de Paolo Sorrentino; Daniela Bassani, destacada profesional del sonido en el cine italiano y ganadora del David di Donatello por 'Yo, capitán'; y Tarn Willers, ganador del Óscar y el BAFTA al mejor sonido por 'La zona de interés'.

El miércoles 28 de octubre, la programación continuará con la presentación del nuevo libro de Carlos F. Heredero, 'La imagen-sonido. Caligrafías sonoras y epifanías de la escucha en la historia del cine'. El periodista y crítico cinematográfico estará acompañado por el sonidista Tarn Willers, el escritor Carlos Losilla, y el escritor y programador José Antonio Hurtado.

Por otro lado, la 71 Seminci recuperará 'Vampyr' (1932), una de las obras maestras del cine fantástico y primera sonora de Carl Th. Dreyer, con una proyección acompañada en directo por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) el 22 de octubre en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes.