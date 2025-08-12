A la espera de la decisión de ADIF para reanudar el tráfico de trenes en la zona del incendio de San Bartolomé (Ávila)

ÁVILA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha informado de que ha realizado trabajos de tala y retirada de árboles dañados tras el incendio forestal que se originó el viernes en el término municipal de San Bartolomé de Pinares, para facilitar el tránsito ferroviario en la línea de red convencional afectada por el incendio forestal en la zona de Navas del Marqués (Ávila).

Según ha detallado el Ejecutivo autonómico, en la planificación y supervisión de estas labores han participado ADIF y Montes de las Navas, tanto en el dominio ferroviario como en áreas situadas fuera de sus competencias habituales.

Se trata de unas tareas que están a punto de concluir, momento en el que ADIF decidirá sobre la apertura de la vía y la reanudación del servicio ferroviario. La administración autonómica ha aclarado que la declaración del Índice de Gravedad Potencial 1 (nivel 1) en "ningún caso" ha estado vinculado al cierre de la vía.