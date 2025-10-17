El "esperado" estreno en España de 'Hamnet', de Chloé Zhao, completa la Sección Oficial fuera de concurso de la Seminci

Trágico tráiler de Hamnet, la historia que inspiró Hamlet con Paul Mescal como Shakespeare - UNIVERSAL PICTURES

VALLADOLID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El "esperado" estreno en España de 'Hamnet', de Chloé Zhao, completa la Sección Oficial fuera de concurso de la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) el próximo lunes, 27 de octubre, en el Centro Cultural Miguel Delibes.

La película, una adaptación del "fenómeno" editorial internacional de la escritora irlandesa Maggie O'Farrell, llegará a Valladolid tras su "éxito" en el Festival de Toronto, donde se alzó con el Premio del Público a la mejor película.

Zhao, ganadora del Óscar a la mejor dirección por Nomadland (2021) y Espiga de Plata y premio Pilar Miró a la mejor dirección en la 62 edición de Seminci por 'The Rider', regresará al certamen con uno de los estrenos "más esperados del año".

Protagonizada por Paul Mescal (Normal People, Gladiator 2) y Jessie Buckley (The Lost Daughter, Wild Rose), 'Hamnet' narra la historia entre William Shakespeare y su esposa Anne Hathaway --Agnes en el libro--, marcada por una tragedia familiar. El reparto se completa con Joe Alwyn (La favorita, El brutalista) y Emily Watson (Rompiendo las olas).

Los más de 200.000 lectores españoles de la novela de O'Farrel, ganadora del Premio Nacional de la Crítica en Lengua Extranjera en 2021, podrán disfrutar así de esta película meses antes de su llegada a los cines, prevista para enero de 2026.

El director de la Seminci, José Luis Cienfuegos, ha destacado que la incorporación de 'Hamnet' supone "una de las grandes sorpresas de esta edición" y ha recordado que "no es casual que vuelva Chloé Zhao, una cineasta muy querida en Valladolid, donde ya fue premiada con la Espiga de Plata y el galardón a la Mejor Dirección Novel por 'The Rider' en 2017".

"Después de muchos meses de negociación, a veces ocurren milagros de última hora, como ha pasado con 'Hamnet', una película muy esperada por el público y con una directora que tiene un vínculo especial con la ciudad", ha apuntado Cienfuegos.

Por otro lado, está edición levantará el telón el próximo viernes 24 de octubre, con una programación que el director del festival ha definido como "luminoso y en movimiento", en la que se proyectarán 225 películas, de las cuales 137 serán estrenos --104 nacionales, 29 mundiales, tres europeos y uno internacional--.

En este marco, Cienfuegos ha afirmado que esta será una edición "ambiciosa y muy conectada con el público", además de "una celebración del cine y de los cineastas".

PUNTO DE ENCUENTRO

Además, Cienfuegos ha resaltado especialmente el crecimiento de Punto de Encuentro, una sección que "vive su despegue definitivo" y en la que, por primera vez, 11 de las 23 películas programadas han conseguido distribución en España.

Sobre la sección Tiempo de Historia, el director ha explicado que esta edición adopta un tono "más beligerante y político" que en años anteriores. "Si antes predominaba una mirada artística y creativa, este año planteamos preguntas urgentes sobre los grandes conflictos actuales, como Palestina o Ucrania, y temas de identidad y derechos humanos en el siglo XXI", ha añadido.

JURADO

Por otro lado, los jurados de las diferentes secciones de la Seminci estarán formados por "reconocidos" profesionales del panorama cinematográfico internacional.

En la Sección Oficial, el jurado lo integrarán el director artístico del Festival Internacional de Cine de Transilvania, Mihai Chirilov; la productora italiana Laurentina Guidotti, la cineasta española Elena López Riera, el director portugués João Pedro Rodrigues y el crítico francés Serge Toubiana.

El jurado de Punto de Encuentro estará compuesto por Ivette Liang, productora colombiana; Federico Luis, guionista y director argentino ganador en Cannes, y el español Adrián Orr, mientras que Tiempo de Historia contará con Manuel Asín, Alexander Horwath y Feyrouz Serhal.

Por su parte, Tiempo de Historia reunirá al programador español Manuel Asín, al director, escritor y comisario austriaco Alexander Horwath y la cineasta libanesa Feyrouz Serhal.

Además, se mantendrán los galardones Fipresci, Espiga Verde y Espiga Arcoíris, junto con el Jurado Joven, formado por nueve estudiantes, que reconocerán los mejores largometrajes y cortometrajes de la edición.

PRODUCCIÓN REGIONAL

Asimismo, la producción regional tendrá un papel destacado con la sección Castilla y León en Largo, que incluye los documentales 'Los Cangrejos', de Rubén Seca, y 'Mi sueño cubano', de Christian Dehugo. Ambos trabajos reflejarán "la conexión entre creadores e industria, y el intercambio en la capital con cineastas de otras geografías".

También se proyectarán cinco cortometrajes en Castilla y León en Corto, --La Raíz, de Isabel Sáez; 'Metta', de Sara Martínez y Rocía Pérez; '15 días con 15 años', de Dacio de las Heras; 'Bajo el sol de España', de Carla Álvarez; y 'Darshan', de Alberto allica--.

Además, el festival celebrará la Gala de Castilla y León, prevista para el 29 de octubre en el Teatro Zorrilla y homenajeará al actor Luis Callejo, que recibirá la Espiga de Honor de manos de la actriz Ruth Díaz y el director Benito Zambrano.

Durante la gala se proyectarán copias restauradas de 'El Canal de Castilla' y 'El Noveno', acompañadas de música en directo a cargo del artista vallisoletano J. Sasso, en una velada que combinará experimentación sonora y creación contemporánea.

Por último, el encuentro ha concluido con el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quién ha subrayado "el cariño y el amor que los vallisoletanos sienten por su festival", un evento que, ha dicho, "demuestra año tras año que Valladolid es una de esas ciudades que viven el cine como parte de su identidad".