Estabilizado el incendio de Candelario (Salamanca) que se remata con "cuadrilla" y medios aéreos

Archivo - Interior de un Puesto de Mando Avanzado de la Junta. - EUROPA PRESS - Archivo

SALAMANCA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo desplegado en Candelario (Salamanca) para sofocar el incendio que se originó en Jarilla (Cáceres) ha logrado estabilizar su perímetro y se remata ahora con "cuadrilla" al no poder emplear maquinaria pesada.

Así lo ha avanzado el técnico del Servicio Territorial Urko Bondía que ha detallado que a primera hora de la mañana hubo dos focos, "uno más activos que otro", por lo que se montó "carruseles de medios aéreos" para refrescar zonas "bastante inaccesibles".

"Hemos bajado llama con ellos y ahora se está rematando con cuadrilla. No ha sido posible meter maquinaria y estamos rematando la zona que está bajando llama", ha continuado.

En este incendio hay mando unificado con el operativo de Extremadura. "Aún es pronto para saber cuánto ha afectado a la provincia de Salamanca pero todo parece indicar que la afección es más bien pequeña", explican desde la Junta.