Estabilizado el incendio forestal de Burgohondo (Ávila) tras calcinar más de 50.000 hectáreas

Instalaciones del camping Fuente Helecha afectadas por el fuego, a 6 de agosto de 2026, en Casavieja, Ávila, Castilla y León (España) - Ricardo Rubio - Europa Press

ÁVILA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado el pasado 22 de julio en el término municipal de Burgohondo (Ávila), el mayor registrado en la historia de España por superficie afectada tras haber calcinado más de 50.000 hectáreas y obligar a evacuar a unas 35.000 personas, ha quedado estabilizado después de dos semanas de intenso trabajo de los servicios de extinción.

El incendio ha calcinado más de 50.000 hectáreas y durante su evolución obligó a activar un amplio dispositivo de emergencias, que llegó a motivar la declaración de la Emergencia de Interés Nacional.

En las labores de extinción participaron más de 3.000 efectivos, entre ellos personal de la Junta, la Unidad Militar de Emergencias (UME), medios estatales, de otras comunidades autónomas y equipos internacionales, que trabajaron para contener un fuego favorecido por las altas temperaturas, el viento y la compleja orografía de la zona.

La emergencia alcanzó su momento más crítico cuando el incendio fue declarado de Índice de Gravedad Potencial 2 y obligó a adoptar numerosas medidas de protección para la población.

En total, alrededor de 35.000 personas tuvieron que ser evacuadas y más de 10.000 permanecieron confinadas de forma preventiva, en una de las mayores operaciones de Protección Civil desarrolladas en Castilla y León.

Las evacuaciones afectaron a 16 municipios, entre ellos Burgohondo, Navaluenga, El Arenal, Mombeltrán, Arenas de San Pedro, Candeleda, Casavieja, Piedralaves, La Adrada, Sotillo de la Adrada, Higuera de las Dueñas, Fresnedilla, Santa María del Tiétar, Lanzahíta, Pedro Bernardo y Gavilanes.

Conforme mejoró la evolución del incendio, las restricciones fueron levantándose progresivamente y los vecinos pudieron regresar a sus viviendas.