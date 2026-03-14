Esteban Urreiztieta reivindica en la UCAV el periodismo de investigación que destapa "escándalos de corrupción" - UCAV

ÁVILA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdirector de investigación de El Mundo, Esteban Urreiztieta, ha reivindicado la actual "edad de oro" del periodismo de investigación que destapa "escándalos de corrupción" con "información veraz".

La Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila (AAUCAV) ha celebrado su séptima jornada de confraternización, una cita que reúne a sus miembros y a toda la sociedad abulense en torno al compañerismo y la reflexión, y que ha contado con el periodista como protagonista en la conferencia 'El MUNDO frente al poder. El periodismo de investigación ante los grandes escándalos de la democracia.

En el acto, el presidente de la AAUCAV, Arturo Mancebo, ha recordado que es su primer evento desde que fue nombrado y ha destacado que su objetivo es "unir a toda la sociedad abulense", así como ha subrayado la participación del periodista.

Por su parte, Esteban Urreiztieta ha abordado la "importancia del periodismo en aflorar todos los escándalos de corrupción". "Estamos viviendo una edad de oro del periodismo de investigación y se están haciendo aportaciones muy importantes para destapar sucesos que han ocurrido", ha comentado.

Por ello, ha hecho "una reivindicación del buen periodismo", del que se hace "con las fuentes cara a cara", así como de "la información veraz para que los ciudadanos conozcan todas las cuestiones".

"En un contexto de competencia feroz y de la proliferación de medios digitales, la esencia de la profesión se mantiene intacta, incluso es más importante que nunca", ha agregado en este encuentro que se ha consolidado como una de las citas anuales de la Asociación, que impulsa "espacios de diálogo y reflexión".