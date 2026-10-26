Ester Muñoz asegura que el PP está "muy contento" por el pacto con Vox al Senado frente a la "izquierda radical"

Archivo - Imagen de archivo de la portavoz de campaña del PP y del Grupo Popular en el Congreso y cabeza de lista al Congreso por León, Ester Muñoz. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de campaña del PP y del Grupo Popular en el Congreso y cabeza de lista al Congreso por León, Ester Muñoz, ha asegurado este lunes que el PP está "muy contento" por el pacto alcanzado con Vox para lograr una mayoría en el Senado en las próximas elecciones del 29 de noviembre y hacer frente a la "izquierda radical".

"En el Partido Popular llevamos tiempo diciendo que vamos a hacer todo lo posible por España. Toda la izquierda radical de este país ha decidido diluir sus siglas en una amalgama de partidos en vista de los malos pronósticos que tienen electoralmente. Están intentando unirse porque si no, no iban a sacar absolutamente nada", ha añadido.

Frente a ello, el PP ha alcanzado un acuerdo con Vox por el que ha mostrado su satisfacción: "Estamos muy contentos, sobre todo viendo la reacción que ha provocado en la izquierda de este país ese acuerdo. La mejor respuesta de que hemos acertado es ver los tuits de alguna gente de izquierdas que está muy nerviosa y muy preocupada por ese pacto del Partido Popular", ha recalcado.

Ester Muñoz se ha pronunciado de esta forma en León, donde se han presentado la candidaturas del PP al Congreso y al Senado para las elecciones del 29 de noviembre.