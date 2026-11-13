Ester Muñoz pide al electorado que no se confíe y vote masivamente "en defensa propia" porque "no hay nada hecho"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso cabeza de lista al Congreso por León, Ester Muñoz, en el Hotel Conde Luna de León. - EUROPA PRESS

LEÓN, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso y cabeza de lista a la Cámara Baja por León, Ester Muñoz, ha pedido a la población que no se confíe de cara a las elecciones del 29 de noviembre y vaya a votar masivamente "en defensa propia" porque "no hay nada hecho".

La representante 'popular' ha realizado estas declaraciones al ser preguntada por la macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para las elecciones, que otorga la victoria al PSOE con un respaldo del 33,3 por ciento y una horquilla entre 134 y 143 diputados, y sitúa a la suma de PP y Vox lejos de la mayoría absoluta.

"El CIS se valora solo; ya hemos visto lo que ha estado haciendo los últimos años, es una herramienta más y un instrumento más al servicio de la campaña de Pedro Sánchez y por lo tanto hay poco más que comentar", ha añadido.

Ester Muñoz ha reiterado que la campaña "no está hecha". "En el Partido Popular no vamos a dar nada por ganado a pesar de que el resto de encuestas nos dan ganadores, aquí no hay nada ganado hasta el día de las elecciones y por lo tanto a seguir trabajando, peleando y luchando para que los votos lleguen a las urnas", ha recalcado.

En un desayuno informativo con la prensa celebrado en León en el marco del primer día de campaña electoral, la representante del PP ha señalado que el 29 de noviembre los ciudadanos decidirán si continuar con un gobierno "que destruye sus vidas" o tener una nueva oportunidad.

Al respecto, ha hecho hincapié en que en España "nada funciona" tras ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, mientras el Ejecutivo central ha contado en este periodo con más fondos que nunca. "No funciona nada porque son incompetentes. No saben gestionar ni cuando sobra el dinero", ha apostillado.

"HA DESTRUIDO LA CLASE MEDIA"

Además, ha acusado a Pedro Sánchez de traer al país la "corrupción sistémica", aunque lo peor del presidente del Gobierno es, en su opinión, que "ha destruido la clase media" española y ha "acabado con la esperanza de millones de jóvenes". "Ha creado un país de trabajadores pobres", ha sostenido.

En este contexto, ha advertido de que la propaganda sin gestión tiene consecuencias y ha censurado que el Ejecutivo central lleve desde 2022 sin tener unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), algo que ha repercutido en la vida de los españoles hasta el punto de afectar incluso "a sus vidas" --en alusión a sucesos como el accidente ferroviario de Toledo--.

Frente a la gestión del Gobierno, ha defendido la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, centrada en "recuperar" las clases medias, bajar el IVA a los productos básicos, que los jóvenes "tengan un futuro" y mejorar la educación y la sanidad. "Con esa esperanza y con esas ganas de mejorar nuestro país y de que haya un cambio necesario, nos presentamos a estas elecciones, siendo conscientes de que tenemos al mejor candidato", ha concluido.