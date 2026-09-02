Una estudiante de la ULE recupera la memoria de Matallana del Torío a través de sus sabores

La estudiante de la ULE Lucía Gómez junto a participantes del proyecto 'Sabores con memoria' desarrollado en Matallana de Torío (León). - ULE

LEÓN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La estudiante del Grado en Enfermería de la Universidad de León (ULE) Lucía Gómez Arboleya ha llevado a cabo bajo la denominación 'Sabores con memoria' una serie de talleres y sesiones compartidas en Matallana de Torío (León) en las que las recetas tradicionales se han convertido en la excusa para hablar de recuerdos, alimentación y salud cerebral.

El objetivo de propuesta era acercar a distintas generaciones y recuperar conocimientos que, especialmente entre los más jóvenes, cada vez son menos conocidos. "Muchos jóvenes no conocemos cómo eran las recetas de antes ni cómo se cocinaba antes", ha explicado la estudiante, que se propuso desde el inicio recoger esas nociones para crear un recetario colectivo con las aportaciones de los participantes.

A lo largo del proyecto, se han desarrollado tres talleres en los que gastronomía y memoria han ido de la mano. El primero de ellos sirvió para presentar la iniciativa y abordar la importancia de la alimentación y de determinados hábitos para mantener activa la mente y cuidar la función cognitiva.

En el segundo el protagonismo pasó directamente a los recuerdos, momento en que los participantes comenzaron a compartir sus propias recetas y las historias asociadas a ellas. "Una receta, un sabor, un olor nos lleva a un momento específico y nos trae recuerdos de lugares, familiares o celebraciones", ha señalado Lucía Gómez.

El tercer taller se centró en las recetas dulces y permitió abordar, desde la perspectiva de la alimentación y la salud, algunos de los mitos relacionados con el consumo de azúcar. Al mismo tiempo, los participantes continuaron con la aportación de recetas y recuerdos para dar forma al recetario colectivo.

La estudiante ha podido descubrir su propio territorio desde otra perspectiva: "Este proyecto me está haciendo conocer mucho más mi pueblo, que yo creía que ya conocía, y me estoy dando cuenta de que no", ha reconocido. El contacto con los vecinos y la participación en los talleres le han permitido descubrir historias, conocimientos y vínculos que permanecían detrás de esas recetas que ahora quedarán reunidas en un mismo recetario.

El proyecto 'El Sabor del Torío' forma parte de los 13 seleccionados este año en la sexta edición de Ralbar, el programa impulsado por la Universidad de León con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell para acercar durante los meses de verano el conocimiento y el talento universitario a distintos municipios de la provincia. Con esta nueva edición, son ya 74 los proyectos desarrollados desde la creación de la iniciativa en 2021, en ámbitos como el patrimonio, la innovación social, la sostenibilidad, la educación o el desarrollo territorial.