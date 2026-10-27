Estudiantes de la UVA descubren un conjunto de azulejería en el monasterio de las Descalzas Reales

Conjunto de azulejería en el monasterio de las Descalzas Reales. - UVA

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de una veintena de estudiantes del Grado en Historia del Arte de la Universidad de Valladolid (UVA) y diversos especialistas han localizado, estudiado, caracterizado y recuperado parte de un conjunto inédito de azulejería histórica en el monasterio de las Descalzas Reales de la capital vallisoletana.

La iniciativa se ha desarrollado en el marco del proyecto de innovación docente 'esCULTURA: ver, entender y comunicar (La materialidad de la obra de arte VII)', financiado por el Vicerroctorado de Innovación Docente y Transformación Digital de la institución académcia, según ha informado desde el departamento de Historia del Arte en un comunicado.

El hallazgo se ha producido durante las labores de actualización y ampliación del inventario de bienes muebles del inmueble -Bien de Interés Cultural que cerró sus puertas en agosto del año pasado-, encomendadas al profesor del Departamento de Historia del Arte de la UVa y coordinador del proyecto, Ramón Pérez de Castro.

Los trabajos han contado con la colaboración de la última abadesa del convento, la fallecida madre M. Lourdes, y de la abadesa del monasterio de Santa Isabel de Hungría, madre M. Isabel, además del visto bueno de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.

Las piezas se ubican en el espacio de la cratícula o comulgatorio, en la parte superior de una escalinata de acceso al coro alto, donde permanecían ocultas bajo una fina capa de encalado contemporáneo.

En las primeras fases de la intervención se organizó el seminario teórico-práctico 'Materia, color y legado. La oculta azulejería conventual de las Descalzas Reales de Valladolid', impartido por los profesores de la UVa Vasallo Toranzo, Villanueva Zubizarreta y Pérez de Castro, junto a una mesa redonda sobre conservación que homenajeó al estudioso Manuel Moratinos.

Posteriormente, el alumnado desarrolló un taller de catalogación y participó en varias jornadas de retirada del encalado bajo la supervisión del docente e investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de México, Pablo F. Amador Marrero.

La previsión del equipo de trabajo contempla dar continuidad a las labores de limpieza a lo largo del presente curso académico para sacar a la luz la totalidad del conjunto cerámico.

Entre los elementos identificados figuran azulejos de arista de comienzos del siglo XVI con relieves, motivos geométricos, lazos de tradición mudéjar y ruedas de corte renacentista, anteriores a la edificación del inmueble trazado por el arquitecto Francisco de Mora.

Asimismo, la mayor parte del espacio presenta azulejería pintada de tipo talaverano del siglo XVII, atribuible en parte al azulejero Hernando de Loaysa, que guarda similitudes con series conservadas en recintos como las carmelitas descalzas, las concepcionistas o el exmonasterio cisterciense de San Quirce.