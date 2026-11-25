Archivo - Imagen d recurso de un caampo de maíz en León - UNIVERSIDAD DE LEÓN - Archivo

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio elaborado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental cifra en 2.685,80 euros por hectárea y en 199,70 euros por tonelada el coste de producción de maíz para un rendimiento de 13.447 kilogramos por hectárea.

La Consejería ha aclarado que se trata de una referencia técnica de una explotación tipo, "no un precio de mercado ni un coste universal", y ha precisado al respecto que los 199,70 euros por tonelada no constituyen "una cotización, una tarifa, un precio mínimo o recomendado ni un valor vinculante" ya que el coste efectivo de cada explotación depende de sus rendimientos, sistema de riego, estructura productiva, contratación de labores, financiación y condiciones de entrega.

En concreto, el informe encargado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental sitúa la fertilización como la partida de mayor peso con 795,55 euros por hectárea y recuerda por otro lado que el maíz cotizó a 243 euros por tonelada en la Lonja Agropecuaria de Salamanca el pasado 23 de noviembre.

A esto añade que el último Informe Semanal de Coyuntura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación situó el precio medio nacional en 249,68 euros por tonelada durante la semana del 2 al 8 de noviembre.

Así, aplicadas al rendimiento de referencia ambas cotizaciones el precio en euros por tonelada en la Lonja de Salamanca alcanza los 243 euros con un ingreso bruto teórico en euros por hectárea de 3.267,62 y un margen bruto teórico sobre el coste central en euros por hectárea de 581,82.

En el caso del MAPA sitúa en 249,68 euros el precio por tonelada con un ingreso bruto teórico en euros por hectárea de 3.357,45 y margen bruto teórico sobre el coste central por hectárea de 671,65.

Agricultura ha incidido en que estas cifras son "una diferencia aritmética" entre un ingreso bruto hipotético y el coste central del modelo e insiste en que no acredita el precio realmente cobrado, el rendimiento liquidado ni el beneficio neto de ningún productor y pueden reducirse por la humedad y calidad del grano, los descuentos comerciales y los costes reales de riego, recolección, secado, transporte, almacenamiento y financiación. "La cautela es material: si el coste del riego se situara entre 450 y 700 euros por hectárea, en lugar de los 154,61 euros por hectárea del escenario central, el coste total subiría a 2.981,19-3.231,19 euros por hectárea o 221,7-240,3 euros por tonelada", ha precisado la Consejería que explica que con las mismas cotizaciones, "el margen teórico se estrecharía, antes de comprobar otros costes que el estudio no incorpora separadamente".

Este estudio combina datos estadísticos, referencias documentales e hipótesis técnicas para una explotación tipo y considera semillas, fertilización, fitosanitarios, mano de obra, maquinaria y energía, riego, reparaciones, gastos generales, arrendamientos, financiación, seguros, amortizaciones y coste de oportunidad.

La Consejería de Agricultura ha avanzado que los avances disponibles para la campaña 2026 sitúan el rendimiento del maíz de regadío "en un orden de magnitud similar al de campañas recientes" y ha informado de que el rendimiento de referencia del estudio, 13.447 kilogramos por hectárea, supera en torno a un 1,5 por ciento la media 2022-2024.

Y en el caso de León, principal provincia productora, la referencia de 13.450 kilos por hectárea es un 3,9 por ciento superior a la media de esas tres campañas.

Desde el departamento que dirige Joaquín Antonio Pino han aclarado que la situación del cereal de secano es distinta ya que la producción de 2026 se ha situado un 30,66 por ciento por debajo de la media de referencia de ocho años y, en León, el descenso alcanza el 34,22 por ciento, merma a la que se añaden "precios insuficientes para absorber unos costes ya soportados".

Agricultura ha informado de que las estimaciones difundidas para "numerosas explotaciones" sitúan las pérdidas entre 200 y 400 euros por hectárea, horquilla que describe situaciones afectadas, "no una pérdida media automática para toda Castilla y León".

"La comparación muestra, por tanto, signos económicos opuestos en los escenarios analizados: un margen bruto teórico positivo para el maíz frente a pérdidas efectivas estimadas en muchas explotaciones de secano", han incidido desde la Consejería de Agricultura que reconoce que las magnitudes proceden de metodologías diferentes "y no deben sumarse, restarse ni trasladarse a cada explotación sin su contabilidad y documentación propias".