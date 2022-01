Soraya Rodríguez (Cs) sobre Ucrania: "El proyecto de democracia de la UE es una amenaza política para Rusia"

VALLADOLID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Ciudadanos en el Parlamento Europeo Soraya Rodríguez ha calificado el conflicto ruso-ucraniano de "tapón político", debido a que el "proyecto democrático" de la Unión Europea que defiende Ucrania supone una "amenaza política" para la nación vecina.

Así se ha referido la eurodiputada a la actual situación geopolítica en un acto de campaña celebrado por la formación 'naranja' en el Círculo de Recreo de Valladolid, al cual también han asistido otros eurodiputados como Luis Garicano y Susana Solís Pérez.

En este sentido, Rodríguez ha denunciado que el "proyecto político de democracia" que defiende Ucrania al haber firmado un Acuerdo de Asociación en 2014 con la Unión Europea, supone una "amenaza política" para la "dictadura" de Putin en Rusia, ya que representa la "democracia liberal que se quiere" en los países europeos.

Sobre las actuaciones de los líderes políticos europeos, Rodríguez ha reconocido que este "no se debe tratar de la OTAN", sino de la "defensa de los derechos y libertades" de millones de ciudadanos europeos. Para poder llegar a una solución, la eurodiputada ha afirmado que no "van a servir documentos firmados por Podemos y hombres de paz --en referencia a Bildu-- que digan no a la guerra", sino acuerdos entre "demócratas europeos".