Euromillones deja un premio de un millón de euros en un boleto asignado a Valladolid

Archivo - Administración de Loterías y Apuestas del Estado. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Euromillones celebrado este martes, 26 de mayo, ha dejado un premio del Millón en un boleto asignado a una administración de Valladolid tras haber sido validado a través del canal oficial de Internet de Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código CJL89675, ha sido validado a través de este canal y asignado a la administración número 28 de Valladolid, ubicada en la calle Cigüeña, 11, en el barrio de Pajarillos.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes ha estado formada por los números 23, 37, 6, 35 y 25. Las estrellas son 12 y 6. La recaudación ha ascendido a 47.889.921,20 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos). Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 129 de euros.