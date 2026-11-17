VALLADOLID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Europa se ha mantenido en septiembre como el principal mercado para los productos de Castilla y León con un 74,4 por ciento del total de las ventas al exterior que alcanzaron los 1.831,2 millones de euros si bien anotó un descenso del 2,8 por ciento respecto al mismo mes de 2025, según los datos difundidos por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa recogidos por Europa Press.

Francia, Portugal, Alemania e Italia son de nuevo los destinos más importantes para los productos de Castilla y León y en el caso de las ventas a la zona euro representan un 56 por ciento del total tras subir un 1,8 por ciento mientras que las destinadas al resto de la Unión Europea alcanzan el 9,6 por ciento tras aumentar un 9,1 por ciento.

Por su parte, las ventas al resto de Europa alcanzaron el 8,8 por ciento del total y retrocedieron un 31 por ciento. Reino Unido se mantiene como el principal cliente en la zona, con un 3,7 por ciento del total pero un descenso del 35,8 por ciento, y Turquía se sitúa ligeramente por debajo con un 3,1 por ciento del total y una caída del 31,1 por ciento respecto a septiembre de 2025.

Fuera de Europa, las exportaciones de Castilla y León aumentaron a todas las grandes categorías de zonas: América del Norte (+71,8 por ciento), Oceanía (+65,2 por ciento), Asia excluido Oriente Medio (+28,6 por ciento), Oriente Medio (+22,3 por ciento), África (+20,9 por ciento) y América Latina (+19,1 por ciento).

En este caso, África se situó en septiembre en segunda posición como destino de exportación con un 10,0 por ciento del total y por países destacan las exportaciones a Marruecos, que representan un 8,5 por ciento del total con un incremento del 20,9 por ciento.

Por su parte, América pasó al tercer lugar con un 9,3 por ciento del total y el principal socio comercial es Estados Unidos con el 4,5 por ciento y un repunte del 70,4 por ciento respecto al mismo mes del año pasado.

Finalmente, Asia ocupa la cuarta posición, con un 5,4 por ciento del total y un aumento del 27,0 por ciento respecto al mismo mes de 2025. En Asia (exc. Oriente Medio) los mayores aumentos de exportaciones respecto al año pasado se han dado en India (+314,4 por ciento) y en Singapur (+320 por ciento) mientras que entre los clientes principales ha disminuido Japón (-60,8 por ciento). En Oriente Medio se observa un incremento del 10,5 por ciento en Arabia Saudí y del 122,6 por ciento en Emiratos Árabes Unidos.