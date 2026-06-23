Europa se mantiene como el principal mercado para CyL y un crecimiento del 5,1%

VALLADOLID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Europa se mantiene como el principal mercado para los productos de Castilla y León, con el 79,2 por ciento de las ventas del comercio al exterior correspondientes al mes de abril --1.819,4 millones de euros en total-- y un incremento del 5,1 por ciento de la actividad respecto al año anterior, según los datos aportados por el Ministerio de Economía recogidos por Europa Press.

Francia, Portugal, Italia y Alemania son los destinos más importantes para los productos de Castilla y León. En el caso concreto de las ventas a la zona euro, que aglutina el 57,2 por ciento del total, las exportaciones han aumentado un 2,8 por ciento mientras que las destinadas al resto de la Unión Europea, con el 9,1 por ciento del total, repuntaron un 15,5 por ciento.

Por otro lado, las ventas al resto de Europa crecieron un 9,1 por ciento respecto al mismo mes del año anterior y representan el 12,9 por ciento de las ventas exteriores de Castilla y León. Reino Unido se mantuvo en abril como el principal cliente en la zona, con un 6,1 por ciento del total y un repunte del 14,4 por ciento, con Turquía "ligeramente por debajo", con un 3,6 por ciento del total y una disminución del 6 por ciento respecto al mismo mes del año pasado.

Fuera de Europa, han aumentado las exportaciones de Castilla y León a Oriente Medio (+18,3 por ciento), África (+8,8 por ciento) y América del Norte (+6,9 por ciento) y han descendido las dirigidas a Oceanía (-28,5 por ciento), América Latina (-12,9 por ciento) y Asia excluido Oriente Medio (-9,4 por ciento).

Según los datos aportados por el Ministerio, África ocupa el segundo lugar en las ventas de Castilla y León y un 7,9 por ciento del total. Marruecos se mantiene como el principal socio comercial con el 6,5 por ciento del total y un repunte del 12,7 por ciento respecto al mismo mes del año pasado.

Le sigue en tercer lugar América, con el 7,7 por ciento del total y un descenso del 2,5 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, y destacan en este caso las exportaciones a Estados Unidos, que representan un 3,9 por ciento del total, así como a Brasil, 1,0 por ciento del total.

Por último, Asia ocupa la cuarta posición, con un 4,8 por ciento del total y un descenso del 4,2 por ciento respecto al mismo mes del 2025. En Asia (exc. Oriente Medio) los mayores aumentos de exportaciones respecto al año pasado los encontramos en India (+101,2 por ciento) y en China (+63,7 por ciento) mientras que entre los clientes principales han disminuido Japón (-57,7 por ciento) y Corea del Sur (-40,9 por ciento).

En Oriente Medio se observa un incremento del 36,2 por ciento en Arabia Saudí y del 15,7 por ciento en Emiratos Árabes Unidos.