Evacuada en helicóptero una mujer de 47 años tras salirse de la vía un turismo en El Sahugo (Salamanca)

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero medicalizado del Sacyl - 112 - Archivo

EL SAHUGO (SALAMANCA), 3 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 47 años ha resultado herida y ha precisado traslado en helicóptero a un centro hospitalario tras salirse de la vía un turismo en El Sahugo (Salamanca), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 14.40 horas, cuando se ha avisado al 112 de un salida de la vía de un turismo a la altura del kilómetro 21 de la carretera DSA-362 y se solicitaba asistencia para una mujer de 47 años, consciente y que se quejaba de un traumatismo en la espalda.

El 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Robleda. Finalmente, el helicóptero ha evacuado a la mujer herida al Hospital de Salamanca.