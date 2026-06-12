Evacuada en helicóptero una mujer de unos 70 años atropellada por un turismo en Guardo (Palencia)

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero medicalizado del Sacyl - 112 - Archivo

GUARDO (PALENCIA), 12 (EUROPA PRESS)

Una mujer de unos 70 años ha resultado herida y ha precisado traslado en un helicóptero medicalizado a un centro hospitalario tras sufrir un atropello por parte de un turismo en Guardo (Palencia), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 10.10 horas, cuando se ha recibido el aviso del atropello de un turismo a un peatón en la Avenida de Castilla y León, junto al Paseo del Ayuntamiento, en la localidad palentina de Guardo.

Así, el 112 ha dado aviso a la Policía Local, a Guardia Civil y a Emergencias sanitarias Sacyl, que ha enviado hasta el lugar un helicóptero medicalizado, una unidad medicalizada de emergencias (UME) y al equipo médico del Centro de Salud de Guardo.

Finalmente, el helicóptero medicalizado ha evacuado a la víctima, una mujer de unos 70 años, a quien se ha trasladado al Complejo Hospitalario de León.