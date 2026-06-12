Evacuada en helicóptero una mujer herida en un accidente de un turismo en Encinasola (Salamanca)

ENCINASOLA DE LOS COMENDADORES (SALAMANCA), 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 45 años ha resultado herida este viernes como consecuencia del accidente de un turismo ocurrido en Encinasola de los Comendadores (Salamanca), según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León recogidos por Europa Press.

El siniestro se ha producido minutos antes de las 8.56 horas de este viernes, cuando el 112 ha recibido el aviso de un accidente en el kilómetro 80 de la carretera CL-517, en Encinasola de los Comendadores, en el cruce de Picones.

La Guardia Civil de Tráfico de Salamancia informó, desde el lugar, que era preciso excarcelar a un ocupante, por lo que el 112 trasladó aviso desde la Sala de Operaciones a Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias sanitarias Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico, una UEnE, y un helicóptero medicalizado, que es el recuro que trasladó a la herida, de unos 45 años, al Complejo Asistencial de Salamanca.