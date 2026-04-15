Evacuada a un hospital una septuagenaria tras sufrir un atropello en Miranda de Ebro (Burgos)

MIRANDA DE EBRO (BURGOS), 15 (EUROPA PRESS)
Una mujer de unos 75 años ha resultado herida y ha precisado traslado a un centro hospitalario tras sufrir un atropello en Miranda de Ebro (Burgos), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.
El suceso se ha producido minutos antes de las 11.45 horas, cuando se ha avisado de un atropello en la calle Condado de Treviño de Miranda, a la altura del colegio Altamira, donde una mujer de unos 70 años no reaccionaba y estaba herida en una mano.
Así, se dio aviso a Policía Local, y a Sacyl, que envió una UVI móvil, que evacuó a la mujer, de unos 75 años, al Hospital Santiago Apóstol.