Evacuada la población de San Pedro de Olleros (León) por el incendio de Veguellina

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción de uno de los incendios de la provincia leonesa. - Carlos Castro - Europa Press

LEÓN 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de la localidad de San Pedro de Olleros (León) serán evacuados al polideportivo de Cacabelos por el incendio de Veguellina, en el municipio de Villafranca del Bierzo, que permanece en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, ante la amenaza que supone el fuego para la población.

El incendio, cuyas causas se desconocen por el momento, se originó a las 17.30 horas de ayer y dos horas después, a las 19.30 horas, se elevó a IGR 2. Los vecinos de San Pedro de Olleros (municipio de Vega de Espinareda) se suman a los 20 desalojados ya de Prado de la Somoza.

En estos momentos trabajan en las labores de extinción tres técnicos, siete agentes medioambientales, cinco cuadrillas terrestres, seis autobombas, tres bulldozer, cinco ELIF / BRIF y dos medios aéreos.