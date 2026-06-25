Evacuada en UVI una mejor de 17 años tras precipitarse desde un segundo piso a un patio interior en Salamanca

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SALAMANCA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 17 años se ha precipitado al vacío desde un segundo piso a un patio interior en Salamanca y ha precisado su evacuación a un centro hospitalario en UVI móvil, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 8.31 horas, cuando se ha recibido una llamada en el 112 en la que se ha avisado de que una mejor de 17 años se había precipitado desde un segundo piso en la calle Pablo Picasso, en Salamanca capital, y había caído a un patio interior.

Así, se ha dado aviso a los Bomberos y Policía Local de Salamanca, Cuerpo Nacional de Policía y Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil. La menor ha sido trasladada al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.