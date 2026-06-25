Evacuado a un centro hospitalario el conductor de un camión tras volcar en Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

SALAMANCA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una ambulancia ha evacuado a un centro hospitalario al conductor de un camión, un varón de unos 50 años, tras volcar el vehículo en Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 11.49 horas, cuando se ha informado al 112 del vuelco de un camión en la rotonda de Leclerc, en Carbajosa la Sagrada, donde había resultado herido el conductor, que se encontraba en el interior de la cabina.

Se ha avisado a la policía local de Carbajosa, a Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico que ha trasladado al herido al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.