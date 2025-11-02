Evacuado en helicóptero un ciclista de 70 años tras sufrir una caída en Toral de los Vados (León)

Un ciclista de 70 años evacuado en helicóptero en Toral de los Vados (León) - 112

LEÓN, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 70 años ha tenido que ser trasladado en helicóptero hasta el Hospital de El Bierzo (León) tras sufrir una caída y lesionarse la clavícula cuando hacía una ruta en Toral de los Vados, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 14.24 horas de este domingo, 2 de noviembre, cuando un alertante ha avisado al 1-1-2 de la caída de un ciclista en Toral de los Vados.

El 1-1-2 ha dado aviso del incidente a la Policía Local de Toral de los Vados, a la Guardia Civil (COS) de León y al centro coordinador de urgencia (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado un helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Ya en el lugar, los organismos de emergencias han accedido a la zona en grúa simple, la rescatadora enfermera ha realizado unas primeras curas y ha inmovilizado el hombro izquierdo del herido.

A continuación, el herido ha sido izado hasta el helicóptero en grúa doble con triángulo de evacuación acompañado por la rescatadora enfermera. Posteriormente, ha sido trasladado hasta el Hospital de El Bierzo, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl.