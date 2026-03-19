Evacuado en helicóptero un hombre tras quedar atrapado al volcar un tractor en Antigüedad (Palencia)

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero medicalizado del Sacyl - 112 - Archivo

PALENCIA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 75 años ha sido trasladado en helicóptero al Complejo Asistencia Universitario de Palencia tras haber resultado herido al volcar su tractor y quedar atrapado en una zona de difícil acceso en una finca de la localidad palentina de Antigüedad, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que informaba de que el terreno junto a un riachuelo había cedido y el tractor había volcado, por lo que el conductor estaba atrapado en una zona de difícil acceso.

La sala de operaciones ha trasladado el aviso del incidente a la Guardia Civil (COS) de Palencia, a Bomberos de Diputación de Palencia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha desplazado un helicóptero medicalizado y una ambulancia soporte vital básico (SVB).

Además, se ha realizado una multiconferencia con el Centro Coordinador de Emergencias, que ha localizado la ubicación exacta y coordinado la operación.

En el lugar, los bomberos de Diputación de Palencia han actuado para socorrer al herido, mientras que el helicóptero medicalizado de Sacyl le ha atendido y posteriormente trasladado al Complejo Asistencia Universitario de Palencia.