Evacuado en helicóptero un motorista de 58 años tras una caída en un camino en Higueras de las Dueñas (Ávila)

Archivo - Helicóptero medicalizado de Sacyl. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

HIGUERAS DE LAS DUEÑAS (ÁVILA), 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un helicóptero sanitario ha evacuado a un motorista de 58 años tras sufrir una caída en un camino ubicado en las cercanías de Higueras de las Dueñas (Ávila), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido minutos antes de las 15.52 horas, cuando se ha avisado al 112 de la caída del motorista en un camino a unos 400 metros al este de la localidad abulense.

En la llamada se informaba de que el conductor de la motocicleta se encontraba consciente, lesionado en una pierna y presentaba una posible fractura.

Así, se ha dado aviso a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero sanitario que ha evacuado al herido al Hospital de Ávila.