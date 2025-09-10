Evacuado un niño de tres años tras chocar la bici en la que viajaba con un adulto con un turismo en Valladolid

VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un niño de tres años ha resultado herido y ha sido trasladado al Hospital Río Hortega de Valladolid tras haber sufrido un golpe con un turismo mientras iba en bicicleta con un adulto, según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.
El suceso ha tenido lugar en torno a las 10.25 horas de este miércoles, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para un niño que había tenido una colisión cuando iba con un adulto en bicicleta.
El 112 ha dado aviso del accidente a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha atendido y posteriormente trasladado al menor a un centro hospitalario.