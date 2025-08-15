Evacuados unos 300 vecinos de Salientes por el incendio de Fasgar (León)

Un helicóptero bombardero sobrevuela el pueblo, a 14 de agosto de 2025, en Villamontán de la Valduerna, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal originado en Fasgar (León) ha obligado a evacuar a los vecinos de la localidad de Salientes, perteneciente al municipio de Palacios del Sil, lo que afecta a unos 300 vecinos, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

El fuego, en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, provoca, asimismo, cortes en el cruce de la carretera LE-5228 subida al alto del Morredero con la LE-6312 (Bouzas), ambos en término municipal de Ponferrada, y en la LE-5228 en la localidad de Corporales.

Igualmente, en la localidad de Peñalba de Santiago una patrulla de Policía Local de Ponferrada corta el acceso de una pista forestal asfaltada hasta la LE-5228, mientras la LE-133 también se ve afectada en la circulación del kilómetro 2 al 11.

Por otro lado, la Subdelegación del Gobierno en León ha precisado que ya se ha realojado a 100 vecinos de Quintanilla de Flórez, 60 de Palacios de Jamuz, 100 de Quintana y Congosto y 140 de Herreros de Jamuz.