Evacuados 575 vecinos de cuatro localidades por el incendio de Cipérez (Salamanca), que sigue en gravedad 2

Vecinos continúan apagando algunos puntos calientes, a 16 de agosto de 2025, Salamanca. - Manuel Ángel Laya - Europa Press

SALAMANCA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unos 575 vecinos de varias localidades de la provincia salmantina están evacuados por el incendio de San Cristóbal de los Mochuelos, en el municipio salmantino de Cipérez, según ha informado el 1-1-2 de Castilla y León.

En concreto, se ha desalojado a 500 vecinos de Villaseca de los Reyes, 30 de Cerezal del Puerto, 25 de Groó y 20 de Gejo. De estos vecinos, 130 se encuentran en estos momentos en los albergues de Fuenteguinaldo, Robleda y Ledesma.

Este incendio, originado el miércoles, 13 de agosto, es el único con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la provincia, después de que ascendiera en la tarde del viernes, 15 de agosto.