Evacúan una planta industrial por un incidente químico en el Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid)

VALLADOLID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incidente de naturaleza química, que se ha saldado sin heridos, ha obligado a evacuar una planta industrial situada en la parcela 103, en la calle Juan Gil de Zamora, del Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 17.27 horas de este miércoles, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del incidente que se ha desatado a causa de una reacción de sustancias químicas.

La sala de operaciones ha trasladado aviso al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta que ha coordinado el incidente, si bien tambien ha alertado a la Delegación del Gobierno, Bomberos de la Diputación y a la Guardia Civil.