Evolución "positiva" de los incendios en León aunque preocupa el de Anllares por una reproducción sin estabilizar

LEÓN, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La situación de los incendios en la provincia de León evoluciona de forma "positiva" tras los avances realizados este viernes en la lucha contra el fuego lo que ha permitido que las autoridades hayan levantado los desalojos aunque se mantiene el confinamiento urbano en ciertas localidades. No obstante, preocupa la evolución del fuego de Anllares del Sil que ha registrado una reproducción y no se ha podido estabilizar.

Así lo ha trasladado el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, en declaraciones difundidas a los medios, en las que ha remarcado que el tiempo, los medios y la colaboración entre administraciones, comunidades y fuerzas de distintos países han sido clave para que la situación haya "mejorado ostensiblemente".

Con el trabajo que se realice esta noche y el sábado, ha incidido, se espera que se pueda avanzar de "forma importante" en la lucha contra los incendios forestales en la provincia leonesa, en la que concluye la jornada del viernes con siete fuegos en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 --Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina, Gestoso y Colinas del Campo de Martín Moro--, mientras que uno permanece en nivel 1, el de Canalejas.

A estos, ha explicado, hay que añadir otros once incendios que de alguna forma se han dado por controlados pero que requieren mantener una vigilancia para que no se reactiven o no vuelvan a dar problemas.

En este sentido, el representante del Ejecutivo autonómico ha detallado que la situación durante la jornada ha sido "positiva" en la zona de Llamas de Cabrera, donde no hay riesgo de extensión y cuyos trabajos se han centrado en la zona de Espinoso de Compludo donde ha habido reproducciones.

Estas labores también se han desarrollado en la zona de Corporales y en algunos puntos calientes de este incendio en la zona de Peñalba de Santiago donde se ha controlado el fuego, lo que ha posibilitado que los vecinos hayan podido regresar a sus casas, aunque van a permanecer en confinamiento urbano.

En lo que respecta al incendio forestal de Fasgar, el delegado territorial de la Junta ha explicado que se ha unido al de Colinas al contar con la misma dirección técnica porque están muy cerca. En el caso de Fasgar, el fuego se ha dirigido hacia el Valle de Tremor donde se realiza un trabajo de anclaje sobre una mina a cielo abierto para que cuando se acerque los medios puedan intentar atacar de forma definitiva.

Por su parte, el incendio de Colinas se puede considerar en fase de estabilización entre la carretera de Igüeña a Colinas y entre el arroyo de Igüeña.

No obstante, el representante de la Administración autonómica en la provincia ha expresado la "preocupación" que existe en el dispositivo debido al incendio de Anllares del Sil, que de momento no se ha podido estabilizar ya que se ha registrado una reproducción en la zona de Argayo del Síl, donde se ha trabajado toda la tarde para evitar su evolución en dirección a la población, que ya está evacuada desde hace tres días.

Para luchar contra su avance durante la tarde se ha realizado una maniobra de contención con medios aéreos a base de agua con la que se ha podido frenar, pero sigue activo.

En lo que se refiere al flanco norte de este incendio forestal, en el Valle de Fornela, en este momento es en la zona de la cabecera del arroyo de Trascastro donde hay una actividad de ese incendio y cerca de Asturias, por lo que se ha trabajado con medios aéreos y terrestres y se va a seguir en esa actividad contra incendios a lo largo del sábado.

OTROS INCENDIOS

El delegado territorial de la Junta también ha hecho referencia al estado del incendio de Gestoso, en el municipio de Oencia, cuyo perímetro está estable y no ha registrado incremento de superficie quemada, aunque a lo largo de este viernes ha habido diferentes reproducciones, lo que ha obligado a que los vecinos de los diferentes pueblos de este municipio pues sigan evacuados.

De igual manera, el incendio de Barniedo de la Reina, en la zona que va hacia Picos de Europa, cuenta con un perímetro estabilizado, si bien también se han dado numerosas reproducciones en la zona sur, en el que va de Riaño hacia Valverde de la Sierra.

Por ello, se han experimentado durante la jornada diferentes momentos de mucho humo que ha obligado a confinar en sus domicilios durante la tarde a los vecinos de Espejos de la Reina.

Otro de los grandes incendios que ha afectado a la provincia leonesa, el de Yeres, donde hace dos semanas empezó la sucesión de fuegos, ha pasado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 y se entiende estabilizado. Situación parecida a lo que ha ocurrido con el incendio de Castrocalbón, que también ha bajado a dicho nivel de gravedad.

POBLACIONES EVACUADAS

En cuanto a las poblaciones evacuadas, el delegado territorial del Ejecutivo autonómico ha señalado que durante la tarde se han producido desconfinamientos y realojamientos en diversas poblaciones leonesas.

De esta manera, ahora hay 22 localidades evacuadas con 1.288 vecinos desalojados, son cinco menos poblaciones y 235 vecinos o personas menos desalojadas de los que había por la mañana.