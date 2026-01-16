Excarcelan a un hombre herido tras volcar una furgoneta en San Cristóbal de Entreviñas (Zamora)

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

ZAMORA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos han excarcelado a un hombre de 63 años que ha restulado herido en la salida de la vía y posterior vuelco de una furgoneta en el kilómetro 267 de la A-6 sentido A Coruña, en el término municipal zamorana de San Cristóbal de Entreviñas, según datos del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recogidos por Europa Press.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 16.29 horas de este viernes, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que alertaban del accidente y solicitaban asistencia para el conductor de la furgoneta, que se encontraba consciente y atrapado.

El 112 ha dado aviso del accidente a los Bomberos de Benavente, a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado una unidad medicalizada de emergencias (UME).

En el lugar, los Bomberos se han encargado de liberar al hombre herido que posteriormente ha sido atendido por los servicios sanitarios de emergencias y trasladado al Hospital de Benavente en UME.