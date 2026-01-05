Excarcelan a una mujer atrapada tras una colisión entre dos turismos en Soria

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

SORIA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han liberado a una mujer de 32 años que había quedado atrapada tras una colisión lateral entre dos turismos en la calle Termancia de Soria, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 14.56 horas de este lunes, momento en el que la sala de operaciones del Centro de Emergencias 112 ha recibido una llamada que alertaba de la colisión y señalaba que uno de los dos turismos había volcado y una mujer se encontraba atrapada en su interior.

El 112 ha informado del suceso a la Policía Local de Soria, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Soria y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una unidad medicalizada de emergencias (UME)

En el lugar, los bomberos han actuado para excarcelar a la mujer herida, consciente y atrapada de 32 años, mientras el personal médico de la UME la ha atendido y posteriormente trasladado al Complejo Asistencial de Soria.